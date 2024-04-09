Emet Kaymakamı Furkan Seyman Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

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Emet Kaymakamı Furkan Seyman ilçedeki şehit ailelerine yaptığı bayram ziyaretinde şehit ailelerinin devletin mukaddes emanetleri olduğunu ifade etti.

Ramazan Bayramı ziyaretleri çerçevesinde beraberindekilerle birlikte ilçe merkezindeki ve ilçeye bağlı Düşecek ve Günlüce köylerinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret eden Kaymakam Furkan Seyman, şehit ailelerinin bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerde şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Seyman, şehit ailelerinin devletin mukaddes emanetleri olduğunu ifade ederek, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını veren şehitlerimizin hakkı ödenemez. Şehitlerimizden geriye kalan aileler şehitlerimizin birer emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bizler her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ramazan Bayramı vesilesi ile şehitlerimizi bir kez daha şükran, minnet ve rahmetle anıyor, bütün şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bayramlarını kutluyorum" diye konuştu.

Ziyarette Kaymakam Furkan Seyman'a Belediye Başkan Vekili Mehmet Düz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsa Çobankaya, İlçe Emniyet Müdürü Samed Kablan, İlçe Müftüsü İsmail Çınar ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Ali Vural eşlik etti. - KÜTAHYA