Emet'te Enderun teravih namazı kılındı - Son Dakika
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Emet'te Enderun teravih namazı kılındı

20.04.2022 10:47
Emet'te Enderun teravih namazı kılındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Müftülüğü organizesinde Kaynarca Camiinde Enderun teravih namazı kılındı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Müftülüğü organizesinde Kaynarca Camiinde Enderun teravih namazı kılındı.

Teravih namazı öncesi Hisarcık ilçe Müftüsü Sabahattin Akyol tarafından merkezi sohbetin ardından Çavdarhisar İlçe Müftüsü Erkan Aksu'nun imameti ve müezzinlerin davudi sadaları ile başladı.

Her dört rekatta müezzinler tarafından farklı makamlarda ilahiler okundu, imam ise o makamlara uyarak namazı kıldırdı.

Namaz sonrası vatandaşlar, Enderun usulü teravih namazı kılmanın mutluluğunu yaşadı. Enderun teravisini Çavdarhisar İlçe Müftüsü Erkan Aksu kıldırırken, namaz sonrası cemaate Emet Belediyesince ikramlarda bulunuldu. - KÜTAHYA

Emet'te Enderun teravih namazı kılındı
Emet'te Enderun teravih namazı kılındı
Emet'te Enderun teravih namazı kılındı
Emet'te Enderun teravih namazı kılındı

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Hisarcık, Kaynarca, Kütahya, Teravih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emet'te Enderun teravih namazı kılındı - Son Dakika


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