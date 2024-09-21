Emet\'te Hayır Etkinliği Düzenlendi

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Emet ilçesinde belediye ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla hayır etkinliği düzenlendi.

Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Mustafa Koca, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, kurum müdürleri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan dualarla başlayan programda, 8 küçükbaş kurban kesildi.

Emet Müftüsü İsmail Çınar, yaptığı duada, "Emet ilçemizi her türlü kaza ve beladan koruması, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi, bolluk ve bereket için bir araya geldik. Allah'tan dualarımızın kabulünü diliyoruz" dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, "Bu kurban hayır organizasyonu ile geçmiş yılların şükrünü yerine getiriyor, geleceğe tevekkülle bakıyoruz. İlçemizde yaşanabilecek her türlü kazayı ve belayı defetmek için dualar ettik ve kurbanlarımızı kestik. Yüce Allah'tan hayırlarımızın ve dualarımızın kabul olmasını niyaz ediyorum. Hayır etkinliğimize destek veren, isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu anlamlı etkinliğe emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Etkinlik, Emet Belediyesi tarafından halka yapılan helva ikramı ile son buldu. - KÜTAHYA