Emet'te 'Miniklerle Buluşuyoruz!' Temalı Çocuk Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Emet'te 'Miniklerle Buluşuyoruz!' Temalı Çocuk Şenliği Düzenlendi

Emet\'te \'Miniklerle Buluşuyoruz!\' Temalı Çocuk Şenliği Düzenlendi

Emet Meslek Yüksekokulu tarafından Belediye Millet Bahçesi Parkı'nda gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar palyaço gösterileri, danslar ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli saatler geçirdi. Velilere ikramlar sunulurken, çocuklara sürpriz hediyeler dağıtıldı.

16.12.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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Emet Meslek Yüksekokulunca Belediye Millet Bahçesi Parkı'nda "Miniklerle Buluşuyoruz!" temalı çocuk şenliği düzenlendi.

Uygulama dersi çerçevesinde gerçekleştirilen şenliğe katılan minikler, palyaço gösterisi ve müzik eşliğinde danslarla eğlenceli anlar yaşarken, yüz boyama, balon süsleme gibi çeşitli aktivitelerle de keyifli vakit geçirdi. Pop kek, meyve suyu ikramlarının yanı sıra velilere çay servisi yapıldı. Ayrıca, çocuklara küçük sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Etkinlik, çocukların hayal güçlerini geliştiren aktivitelerle dolu dolu geçerken katılımcılar organizasyondan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Düzenlenen şenlik, çocuklara hem eğitici, hem de eğlenceli bir deneyim sundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emet'te 'Miniklerle Buluşuyoruz!' Temalı Çocuk Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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