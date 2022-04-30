Emet ve Hisarcık'ın belediye başkanları işçilerle birlikte sahur yaptı - Son Dakika
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Emet ve Hisarcık'ın belediye başkanları işçilerle birlikte sahur yaptı

30.04.2022 10:13
Emet ve Hisarcık'ın belediye başkanları işçilerle birlikte sahur yaptı

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Emet Bor İşletmesi Espey açık ocak tesislerinde işçileri ziyaret ederek birlikte sahur yaptılar.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Emet Bor İşletmesi Espey açık ocak tesislerinde işçileri ziyaret ederek birlikte sahur yaptılar.

Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Fatih Çalışkan, " AK Parti Emet İlçe Başkanımız Süleyman Ciner, AK Parti Hisarcık Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Varol, AK Parti Yerel Yönetim Başkanımız Mustafa Sevinç ve Maden İş Hisarcık Şube Başkanımız Memiş Guguş ile birlikte, Emet Eti Bor Fabrikamızda ve Espey açık ocak tesislerinde, işçi kardeşlerimiz ile sahurda buluştuk. Emet ve Hisarcık yerel yönetimleri olarak işçi kardeşlerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sahur sofrasını bizimle paylaşan emekçi kardeşlerimize göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dediler - KÜTAHYA

Emet ve Hisarcık'ın belediye başkanları işçilerle birlikte sahur yaptı
Emet ve Hisarcık'ın belediye başkanları işçilerle birlikte sahur yaptı
Emet ve Hisarcık'ın belediye başkanları işçilerle birlikte sahur yaptı
Emet ve Hisarcık'ın belediye başkanları işçilerle birlikte sahur yaptı
Emet ve Hisarcık'ın belediye başkanları işçilerle birlikte sahur yaptı

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Fatih Çalışkan, Hüseyin Doğan, Hisarcık, Emet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emet ve Hisarcık'ın belediye başkanları işçilerle birlikte sahur yaptı - Son Dakika


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