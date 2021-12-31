Emin'e en anlamlı yeni yıl hediyesi - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesine bağlı Evciler Köyü'nde doğuştan engelli Emin Özkan'ın (31) akülü tekerlekli sandalye hayali gerçeğe dönüştü.

Doğuştan engelli olarak dünyaya gelen, çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Rahim ve ev hanımı Emine Özkan'ın çocukları 31 yaşındaki Emin Özkan'a Kazdağları'nda faaliyet gösteren özel bir firma tarafından alınan akülü tekerlekli sandalye, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş ve Ak Parti İlçe Başkanı Saadettin Arslan ve firma kurucusu Derya Demircan tarafından teslim edildi.

Evciler Köyü Muhtarı Gökhan Öner'in Emin'in sağlık problemleri ve tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu kendilerine aktarmasının ardından harekete geçtiklerini belirten Derya Demircan, " Emin'in gözleriyle kurduğu diyalog ve 'annesiyle kurduğu iletişim bizleri çok duygulandırdı. Emin'in tek isteği akülü tekerlekli sandalye ile Evciler sokaklarında özgürce dolaşmaktı. Artık Emin, annesinin de yardımıyla daha rahat gezebilecek" dedi.

Muhtara yol ve çocuk parkı talebi

Çocuk arabası ile taşınırken akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan 31 yaşındaki Emin Özkan ise akülü arabasına biner binmez annesiyle göz teması kurarak isteklerini sıraladı. Oğlunun akülü arabası için yollarının yapılmasını istediğini söyleyen anne Emine Özkan " Oğlum doğuştan engelli olmasına rağmen çok zeki bir çocuk. Araba ile giderken berkitme yol olması nedeniyle Emin ile birlikte çok zorlanıyoruz. Yollarımızda arabamın geçebileceği şekilde düzenlenirse çok mutlu olacağız. Bir de Emin, parkta çocukları seyretmeyi çok seviyor. Onlar için güzel bir park yapılırsa çok mutlu olacağız" dedi.

"Kısa sürede yol yapımına başlanacak"

Muhtar Öner ve anne Özkan'ı dinleyen Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, " Emin'in isteklerini yerine getirmek bizlerin görevi. Çok kısa bir sürede köyün yol yapımı için kilit parke ihtiyacı giderilecek ve Emin artık daha rahat gezebilecek" diye konuştu. - ÇANAKKALE