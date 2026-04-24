Emir Buhari yenilenen yüzüyle hizmete açıldı

Yıldırım'da, kültür ve sosyal yaşamı güçlendirecek önemli bir yatırım daha hizmete açıldı. Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilen Emir Buhari Kültür Merkezi, düzenlenen törenle kapılarını vatandaşlara açtı. Merkezin açılışına ev sahibi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra; AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yıldırım Belediyesi'nin insan odaklı hizmet anlayışının son halkası olan Emir Buhari Kültür Merkezi; kütüphane, çalışma salonları, seminer alanı ve sosyal yaşam alanlarıyla bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Özellikle gençler ve kitapseverler için tasarlanan kütüphane, üç ayrı çalışma salonuyla birlikte günlük 12 saat kesintisiz hizmet verecek. Merkez bünyesinde yer alan seminer salonu ise, özellikle Emir Sultan'ın manevi atmosferine uygun etkinliklere ev sahipliği yaparak; konferanslar, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla hem kültürel hem de sosyal hayata canlılık getirecek. Ayrıca Bursa'da artık bir marka haline gelen Yıldırım Kafe de merkez içinde yer alarak ziyaretçilere dinlenme ve sosyalleşme imkanı sunacak.

Emir Buhari Kültür Merkezi'nin açılışında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kütüphanelerin medeniyetin kalbi olduğunu vurgulayarak, "Bugün irfanın, hikmetin ve tefekkürün kapılarını aralamak üzere bir aradayız. Kitap; insanın idrakini derinleştiren, hakikati arama yolculuğunda ona rehberlik eden en önemli vasıtalardan biridir" dedi. Kütüphanecilik alanında örnek çalışmalara imza attıklarını hatırlatan Başkan Yılmaz, "Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemizle, Mimar Sinan Kütüphanemizle, Dr. Sadık Ahmet Kütüphanemizle, Yıldırım Gençlik Kütüphanemizle, Alev Alatlı Kütüphanemizle, Mimar Sinan ve Dr. Sadık Ahmet Çocuk Kütüphanelerimizle kent sakinlerimizin ötesinde, Bursa'nın birçok ilçesine hizmet veriyoruz. Nilüfer, Mudanya, Osmangazi, Gürsu gibi pek çok ilçemizden Yıldırım'a gelerek kütüphanelerimizden faydalanan genç arkadaşlarımızın olduğunu biliyor, bununla da iftihar ediyoruz. Şu ana kadar kütüphanelerimizden iki milyonun üzerinde kişinin istifade ettiğini ve 95 binin üzerinde üyemizin olduğunu özellikle belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan Emir Buhari Kültür Merkezi'nin Yıldırım'a büyük değer katacağını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz; "Özellikle gençlerimizin ve kitapseverlerimizin verimli, konforlu ve keyifli bir ortamda ders çalışabilecekleri ve vakit geçirecekleri bu alanın, kısa sürede ilçemizin önemli buluşma noktalarından biri haline geleceğine yürekten inanıyorum. Bizim için gurur ve mutluluk vesilesi olan bu hizmetimizin kentimize ve değerli hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sözlerimi tamamlarken, okumayı bir ömürlük yolculuk bilen, hakikatin izini süren tüm gönül ehline muhabbetlerimi sunuyor, hepinizi hürmetle selamlıyorum" diye konuştu. Emir Buhari Kültür Merkezi'nin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ise, "Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Başkanımız Oktay Yılmaz, sosyal belediyecilik, hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği bakımından çok önemli işler yapıyor" dedi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür ederek, "Emir Buhari Kültür Merkezi bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Merkezimizin Yıldırım'a ve tüm Bursa'ya hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Emir Buhari Kültür Merkezi yeni yüzüyle hizmete açıldı. - BURSA