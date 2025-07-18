Emirdağ\'da Aşure İkramı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polisler vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure ikramı Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde gerçekleştirildi. Vatandaşlara yapılan aşure ikramına Kaymakam Yasin Akgül'de katıldı. Aşure ikramının ardından kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada ise "Muharrem ayı vesilesiyle Emirdağ Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen programda vatandaşlara paylaşmanın ve dayanışmanın sembolü olan aşure ikram edildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR