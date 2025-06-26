Emirdağ\'da Öğrencilere Karne Hediyesi Gezi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde SYDV'den destek alan öğrencilere karne hediyesi olarak gezi programı düzenlenirken, çocuklar programda doyasıya eğlendi.

İlçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından (SYDV) destek alan ilk ve orta öğretim çağındaki çocuklara için gezi programı gerçekleştirildi. Program çerçevesinde çocuklara yönelik sinema, at binme ve oyun alanlarından oyunlar oynama çeşitli etkinlikle gerçekleştirildi. Etkinliğin ardından Emirdağ Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan destek alan çocuklarımıza yönelik karne hediyesi olarak Afyonkarahisar gezisi düzenlendi. Kahvaltı programıyla başlayan gezi at binme ve çeşitli aktivitelerle devam etti" ifadelerine verildi. - AFYONKARAHİSAR