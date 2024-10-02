Emirdağ'da Zincir Market Denetimi - Son Dakika
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Emirdağ'da Zincir Market Denetimi

Emirdağ\'da Zincir Market Denetimi

Emirdağ'da zincir marketler fiyat, son kullanma tarihi ve gramaj açısından denetlendi.

02.10.2024 11:43
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesin zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Emirdağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik fiyat, son kullanma tarihi ve gramaj gibi konularda denetim yapıldı. Denetim çerçevesinde ilçedeki çok sayıda zincir marketin şubesi ziyaret ederek gerekli kontroller yapıldı. Denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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