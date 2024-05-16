Emirdağ Gençlik Merkezi\'nde \'Çanakkale Destanı\' semineri düzenlendi

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ki Gençlik Merkezi'nde 'Çanakkale Destanı' isimli seminer gerçekleştirdi.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Diyanet Emirdağ Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve Sandıklı 75.Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz ile Sandıklı Barbaros Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erdem Doğu'nun konuşmacı olduğu 'Çanakkale Destanı' konulu seminere katıldı. Seminerde konuşmacılar savaşın dünya tarihindeki önemi ile birlikte Türk tarihindeki önemine dikkat çekti.

İlçede eğitim gören üniversite öğrencileri ile birlikte semineri dikkatle takip eden Kaymakam Bilici, seminer sonunda eğitimciler ve katılımcılara teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR