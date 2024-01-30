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Emirdağ ilçesinde 4 köyün içme suyu depoları bakımı tamamlandı - Son Dakika
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Emirdağ ilçesinde 4 köyün içme suyu depoları bakımı tamamlandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan Başkonak, Kuruca, Aydınyaka ve Bademli köylerinin içme suyu depolarının bakım ve onarımları tamamlandı. Emirdağ Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 2014 yılında başlayan çalışmaların tamamlandığı ve 2015 yılında ise 4 köyün daha içme suyu depolarının bakım ve onarımlarına başlandığı belirtildi.

Emirdağ ilçesinde 4 köyün içme suyu depoları bakımı tamamlandı
30.01.2024 - 14:04,
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 4 köyün içme suyu depoları bakım, onarımları yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışma ile ilgili Emirdağ Kaymaklamlığından yapılan yazılı açıklamada, "2014 yılı içerisinde Emirdağ Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan üye 4 köy olan Başkonak, Kuruca, Aydınyaka, Bademli köylerinin içme suyu depoları bakım, onarımları tamamlanmıştır. Ayrıca 2015 yılı içerisinde 4 köyün daha içme suyu depoları bakım, onarım ihaleleri yapılarak çalışmalara başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Emirdağ ilçesinde 4 köyün içme suyu depoları bakımı tamamlandı - Son Dakika
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