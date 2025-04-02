Emniyet Amiri Mehmet Baran Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Emniyet Amiri Mehmet Baran Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emniyet Amiri Mehmet Baran Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mehmet Baran, rahatsızlık sonucu vefat etti. Tören sonrası Pazarcık'a defnedildi.

02.04.2025 19:26
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Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Mehmet Baran son yolculuğuna uğurlandı.

Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Mehmet Baran (48), dün geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, emniyet teşkilatı ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Emniyet Amiri Mehmet Baran için İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenmesinin ardından Pazarcık Ulu Camiinde cenaze namazı kılındı. Törene ilçe protokolü, emniyet mensuplar, yakınları, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Baran'ın naaşı vasiyeti üzerine 16 yıldır görev yaptığı Pazarcık'a defnedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yayımladığı mesajda, "Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amirimiz Mehmet Baran geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Mehmet kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun"ifadelerine yer verdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Mehmet Baran, Pazarcık, Politika, 3-sayfa, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emniyet Amiri Mehmet Baran Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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