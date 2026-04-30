Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne atanan Vali Fidan için uğurlama töreni düzenlendi

30.04.2026 15:43  Güncelleme: 15:45
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Nevşehir Valisi Ali Fidan için uğurlama töreni düzenlendi.

Valilik binası önünde gerçekleştirilen törene vali yardımcıları, yargı mensupları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma personeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, Vali Ali Fidan katılımcılarla tek tek vedalaştı. Tören öncesi Vali Fidan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Görev süresi boyunca Nevşehir'de kamu yatırımları, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve hayata geçirilen projelerle dikkat çeken Vali Fidan, yaptığı konuşmada Nevşehir'de görev yapmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Nevşehir'in kendisi için her zaman özel bir yere sahip olacağını ifade eden Fidan, "Yaklaşık 2,5 yıldır Nevşehir'de görev yapmanın onurunu ve gururunu yaşadım. Bu süre boyunca vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Kapımızı her daim vatandaşlarımıza açık tuttuk. Nevşehir'i eşimle birlikte çok sevdik. Burada çok güzel dostluklar ve hatıralar biriktirdik. Nevşehir bizim ikinci memleketimiz oldu" dedi.

Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, oda başkanları, muhtarlar ve tüm kamu çalışanlarına teşekkür eden Fidan, Nevşehir'i bundan sonra da yakından takip edeceğini belirtti. Konuşmanın ardından katılımcılar tarafından çiçek takdim edilen Vali Fidan, helallik isteyerek Nevşehir halkına teşekkür etti. Polis tören mangasını da selamlayan Fidan, emniyet personelinden de helallik istedi.

Nevşehir'de görev yaptığı süre boyunca özellikle eğitim, turizm, altyapı ve sosyal projelere verdiği destekle ön plana çıkan Ali Fidan'ın yeni görevine bugün başlayacağı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

