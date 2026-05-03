Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan onuruna veda yemeği düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Ali Fidan için Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından veda yemeği düzenlendi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen programa Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın yanı sıra milletvekilleri, protokol üyeleri, yargı mensupları, belediye başkanları, iş insanları ve basın mensupları katıldı. Programda konuşan Fidan, yaklaşık 3 yıla yakın süredir Nevşehir'de valilik görevini severek yürüttüğünü söyledi. Nevşehir'de görev yapmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Fidan, "Bu güzel şehirde sizlerle birlikte çalışmanın, vatandaşlarımıza hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadım. Bundan dolayı Cenab-ı Allah'a şükrediyorum" dedi.

Görev değişiminin ani geliştiğini ifade eden Fidan, 30 Nisan akşamı yeni görevine başladığını kaydederek, "Nevşehir'den ayrılıyor olsak da kalbimiz burada, gönlümüz burada. Nevşehir'in her bir meselesi bundan sonra da bizim meselemizdir" diye konuştu.

Görev süresi boyunca kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayan Fidan, Nevşehir'de tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışmaya özen gösterdiklerini belirtti. Fidan, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, adliye mensupları, üniversite yönetimleri, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar, kamu çalışanları ve basın mensuplarına teşekkür etti. Konuşmasında eşine de teşekkür eden Fidan, yoğun görev temposuna rağmen kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade etti. Program sonunda davetlilerden helallik isteyen Fidan, "Bugün bir görev ayrılığı yaşıyoruz. Sizlerden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Ben de varsa hakkımı helal ediyorum" dedi.

Veda programı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - NEVŞEHİR