Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Özel Harekat Başkanlığında çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Özel Harekat Başkanlığında çalışmaları değerlendirdi

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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Özel Harekat Başkanlığında çalışmaları değerlendirdi
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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Hüseyin Ediz Tercanoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve değerlendirme toplantısı yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat mensuplarına teşekkür edip görevlerinde başarılar diledi.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Ali Fidan, ziyaret kapsamında Özel Harekat Başkanı Hüseyin Ediz Tercanoğlu'ndan yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi alarak değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Ziyarete ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cesaretleri ve sarsılmaz iradeleriyle ülkemizin ve aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla görev yapan kahraman Özel Harekat mensuplarımızla bir araya gelen Genel Müdürümüz, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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