Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı kuruluşunun 45. yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika
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Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı kuruluşunun 45. yıl dönümünü kutluyor

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Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı kuruluşunun 45. yıl dönümünü kutluyor
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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Havacılık Daire Başkanlığının 45. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Havacılık Daire Başkanlığının 45. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Fidan, başkanlığın teknolojik altyapısı ve operasyonel kabiliyetleriyle Emniyet Teşkilatı'nın önemli güç unsurlarından biri haline geldiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının 45. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenlendi. Programa katılan Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, başkanlığın köklü geçmişine ve kahramanlıklarla dolu tarihine değindi. 19 Ekim 1981'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başlayan yolculukta başkanlığın bugün gelişen teknolojik altyapısı ve operasyonel kabiliyetiyle teşkilatın önemli güç unsurlarından biri haline geldiğini ifade eden Fidan, havacılık personelinin fedakarlığına ve görev anlayışına dikkat çekti. Havacılık Daire Başkanlığının 15 Temmuz hain darbe girişiminde hedef alınan ilk noktalardan biri olduğunu hatırlatan Fidan, o gece sergilenen direnişe değindi. Fidan, gök vatanda "daima hazır" şiarıyla görev yapan personelin cesaretini ve fedakarlığını vurguladı.

Yerli ve milli teknolojiyle hava gücü güçleniyor

Milli teknoloji hamlesi kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Fidan, modern hava araçları, simülatör merkezleri, AKSUNGUR Operatif İHA kapasitesinin artırılması ve T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri tedarik süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yüksek teknolojiyle donatılan hava gücünün önemine işaret eden Fidan, suçla mücadelede havacılık birimlerinin sahip olduğu kabiliyetlerin önemini vurgulayarak, hiçbir suç unsurunun hava gücünün şahin gözünden kaçamayacağını belirtti. Havacılık Daire Başkanlığının 45. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Fidan, şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andı. Fidan, tüm personele görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Kaynak: İHA
HavacılıkGüvenlikYerelSon Dakika

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