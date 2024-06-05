Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, 2. sınıf öğrencisinin keman hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, 2. sınıf öğrencisinin keman hayalini gerçekleştirdi

Çorum'da katıldığı programda keman istediğini söyleyen Yavuz Sultan Selim İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Emre Furkan Erduran'ın hayalini Emniyet Müdürü Arif Pehlivan gerçekleştirdi. Pehlivan, Emre Furkan'a keman hediye etti ve keman eğitimine destek sağlayacaklarını ifade etti.

05.06.2024 17:59
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Çorum'da katıldığı programda keman istediğini söyleyen 2. sınıf öğrencisinin hayalini Emniyet Müdürü Arif Pehlivan gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alınan Yavuz Sultan Selim İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Emre Furkan Erduran, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Komiser Deniz Dağdelen ve Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Elif Tekin Gürbüz ile birlikte Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ı ziyaret etti. Ziyarette Pehlivan, Emre Furkan'a keman hediye etti. Katıldığı bir programda Emre Furkan'ın yanına gelerek keman istediğini dile getiren Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, "Emniyet Müdürlüğü olarak talep karşısında kayıtsız kalamadık. Emre Furkan evladımıza bir keman hediye ettik. Onu mutlu görmek bizi de mutlu etti" dedi.

Pehlivan, Emre Furkan'ın keman eğitimine Emniyet Müdürlüğü olarak destek sağlayacaklarını ifade etti. Aldığı hediye ile mutluluğu yüzüne yansıyan Emre Furkan, Pehlivan ve tüm polislere teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum, İnsan Hakları, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, 2. sınıf öğrencisinin keman hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

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