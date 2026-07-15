Emniyet Müdürü'nden 15 Temmuz'un en uzun gecesi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, "Bir İstanbul Polisinden 15 Temmuz Hikayesi" adlı konferansta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini anlattı. 15 Temmuz gecesinin vatan hainlerine karşı mücadele veren İstanbul polisinin "en uzun gecesi" olduğunu belirten Turanlı, o gece alınan doğru kararların Türkiye'nin geleceği açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

Namık Kemal Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir İstanbul Polisinden 15 Temmuz Hikayesi" adlı konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz temalı kısa film katılımcılara izletildi.

Programda konuşan Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, 15 Temmuz gecesi İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığını belirterek, o gece yaşananların yalnızca bir darbe girişimi olmadığını, aynı zamanda devletin yönetim kapasitesinin ve milletin iradesinin de sınandığı tarihi bir süreç olduğunu ifade etti. 15 Temmuz'un İstanbul polisinin terör örgütüne karşı verdiği mücadelenin en uzun gecesi olduğunu dile getiren Turanlı, "O gece devletin kurumları, komuta sistemi, liderlik anlayışı ve kriz yönetimimiz küresel fitne merkezleri tarafından test edildi. Türkiye'nin iradesi sınandı. Dünyada böylesine ağır bir sınamadan geçip milletiyle birlikte dimdik ayakta kalabilen çok az ülke vardır" dedi.

O gece güvenlik güçlerinin aldığı kararların büyük önem taşıdığına dikkat çeken Turanlı, zamanında ve koordineli müdahalenin darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında belirleyici rol oynadığını söyledi. Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Turanlı, "16 milyonluk İstanbul'da mücadele ettik. Bugün 1 milyon 200 bin nüfuslu bir ilin güvenliğini yönetmenin ne kadar zor olduğunu görüyorum. O gece yerimizde otursaydık, köprüleri onların kontrolünde bırakıp harekete geçmeseydik çok farklı sonuçlarla karşılaşabilirdik. Doğru zamanda doğru kararlar alındı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlü liderlik anlayışına da değinen Turanlı, kendisi için iki büyük lider bulunduğunu belirterek. bunların Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un ardından Türkiye'nin her alanda daha da güçlendiğini ifade eden Turanlı, "Aşık olduğum devletim, aşık olduğum milletim bugün eskisinden çok daha güçlü. Kurumlarımız dimdik ayakta. Bugün de nöbet devam ediyor. Kahramanlarımız görevlerinin başında. Temellerimiz artık çok daha sağlam. Nereden gelirse gelsin hiçbir tehdit bizi yıkamaz" diye konuştu.

Konferans sırasında Turanlı, 15 Temmuz gecesi telsizden emrindeki polislere ekiplerine yaptığı anonsların ses kayıtlarını da katılımcılarla paylaşırken, salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Programın sonunda Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'ya Namık Kemal Üniversitesinin prestij yayınları arasında yer alan Namık Kemal'in kaleme aldığı iki ciltlik "Celaleddin Harzemşah" eseri hediye edildi. NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ise Turanlı'ya günün anısına plaket takdim etti. Konferansın ardından üniversitenin fuaye alanında hazırlanan 15 Temmuz Resim ve Fotoğraf Sergisi protokol üyeleri tarafından açılarak, gezildi. Program, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve beraberindeki protokol üyelerinin Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'nı ziyaret etmesi ile sona erdi.

Konferansa protokol üyelerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. - TEKİRDAĞ