Emniyet Müdürü\'nden Çocuklara Neşeli Ziyaret

23.05.2026 11:03
Şırnak'ta Emniyet Müdürü Sazak, çocuklarla sek sek oynayarak samimi anlar yaşattı.

Şırnak'ta mahalle ziyaretinde bulunan Emniyet Müdürü Volkan Sazak, makam ciddiyetini bir kenara bırakarak çocukların oyununa ortak oldu. Yeşilyurt Mahallesi'nde çocuklarla bir araya gelen Sazak'ın sek sek oynadığı anlar mahallede renkli görüntülere sahne oldu.

Mahallede incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, sokakta oyun oynayan çocukların davetini geri çevirmedi. Çocuklarla sohbet eden Sazak, daha sonra yere çizilen sek sek oyununa katılarak çocuklarla birlikte oyun oynadı. Samimi görüntülerin ortaya çıktığı buluşmada çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Mahalle sakinleri, çocuklarla yakından ilgilenen Emniyet Müdürü Sazak'ın sıcak tavırlarının kendilerini memnun ettiğini belirtirken, çocuklar ise "Volkan amca" ile oyun oynamanın heyecanını yaşadı.

Çocukların neşesine ortak olan Sazak'ın oyun sırasında çocuklarla kahkaha atıp sohbet etmesi çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti.

Şırnak'ta vatandaşlarla iç içe yürütülen toplum destekli çalışmalar kapsamında gerçekleşen buluşma, güvenlik güçleri ile çocuklar arasında kurulan samimi bağın da en sıcak örneklerinden biri oldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Şırnak, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
