Emniyet Müdürü\'nden Gazi Polise Vefa Ziyareti

Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, uygulama noktasında kontrol yaparken aracın çarptığı polis memuru ve ailesiyle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Aydın Karan vefa ziyaretleri kapsamında, kontrol noktasında aracın çarpması sonucu gazi olan polis memur Murat Batbaş ve ailesiyle bir araya geldi. Yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı gazi polis memuruna minnettar olduklarını belirten Emniyet Müdürü Karan, "Vatan ve milletin huzuru için görev yapan kahramanların, fedakarlıklarının her daim hatırlanacaktır" ifadelerini kullandı.