Emniyet Müdürü\'nden İşitme Engellilere Destek Ziyareti

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Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve eşi Pınar Elbir, Biyonik Kulaklıklı İşitme Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında dernek üyeleriyle bir araya gelen Elbir çifti, özel bireylerin sosyal hayata entegrasyonu ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Ulusal çapta farkındalık oluşturmayı hedefleyen dernek, bünyesindeki bireylerin çeşitli projelerde yer almasını sağlayarak onların topluma daha güçlü bir şekilde katılımına katkı sunuyor. Aynı zamanda empati ve insani duyguların gelişimini baz alan etkinliklere ev sahipliği yaparak toplumda farkındalık oluşturuyor.

Dernek, ekonomiye de katkı sağlayarak biyonik kulaklık kullanan bireyler ve aileleri tarafından üretilen çeşitli el emeği ürünlerle istihdam sağlıyor. Özellikle oyuncak görünümlü ancak açıldığında battaniyeye dönüşen ürünler başta olmak üzere birçok üretim gerçekleştiren dernek, elde edilen gelirleri işitme cihazı ihtiyacı olan bireyler için kullanıyor.

İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, özel bireyler ve aileleriyle yakından ilgilenerek keyifli vakit geçirdi. Ziyaretin sonunda Elbir, "Birlikte daha güçlüyüz, daha gururluyuz" diyerek toplumun her kesiminin bir arada ve dayanışma içinde olması gerektiğine vurgu yaptı. - KÜTAHYA