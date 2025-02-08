Emniyet Müdürü Yılmaz\'a Sanayi Ziyareti

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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a Bilecik Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu ziyaret ederek, sorunlarını dile getirdi.

Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir sanayide asayiş yönünden eksik görülen bir kaç konuyu İl Müdürü Yılmaz'a iletirken, gerekli çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı. Yılmaz, "Sanayi yönetim kurulu heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK