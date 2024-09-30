Emniyet\'ten Dolandırıcılığa Önlem

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri telefon ve internet yoluyla dolandırıcılık, yankesicilik ve hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek, sosyal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla, bilgilendirici broşürler dağıtarak esnaf ve vatandaşları uyardı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler çarşı, pazar, piknik alanları, park ve bahçelerde vatandaşların "suç mağduru olmamaları için" bilgilendirme faaliyeti yapılarak broşür dağıttı. Daha güvenli yaşam alanı oluşturmak için bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin devam edeceği açıklandı. - AFYONKARAHİSAR