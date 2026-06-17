Emre için son çağrı: Destek bekliyoruz - Son Dakika
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Emre için son çağrı: Destek bekliyoruz

17.06.2026 14:17
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DMD hastası Emre Çoban'ın tedavisi için yüzde 80 destek toplandı. Baba Vedat Çoban, son yüzde 20 için yardım çağrısında bulundu.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta DMD hastası 8 yaşındaki Emre Çoban'ın babası Vedat Çoban, oğlunun yurt dışında uygulanan gen tedavisine ulaşabilmesi için yürüyebilme yetisini kaybetmemesi gerektiğini belirterek, "Emre artık zamanla yarışıyor. Son yüzde 20'lik dilim kaldı. Halkımızdan bir kez daha desteklerini istiyoruz" dedi.

Sinop'ta yaşayan 8 yaşındaki Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Emre Çoban için başlatılan valilik onaylı yardım kampanyasında yüzde 80'lik bölüm tamamlanırken, baba Vedat Çoban, kalan kısmın da bir an önce tamamlanması çağrısında bulundu.

Emre'nin ölümcül kas hastalığı olan DMD ile mücadele ettiğini anlatan Vedat Çoban, 2023 yılının Haziran ayında ABD'de FDA tarafından onaylanan "Elevidys" gen tedavisinin umut olduğunu söyledi.

Tedavi sürecine vakit kaybetmeden başladıklarını belirten Çoban, "2024 yılının mayıs ayında antikor testini yaptırdık. Bu ilacı alabilmesi için uyumlu olup olmadığının belirlenmesi gerekiyordu. Çok şükür herhangi bir sorun çıkmadı ve Emre ilaca uygun bulundu. Ardından Türkiye genelinde valilik onaylı kampanyamızı başlattık" diye konuştu.

"HALKIMIZDAN BİR KEZ DAHA DESTEK BEKLİYORUZ"

Yaklaşık 25 aydır mücadele verdiklerini ifade eden Çoban, kampanyanın yüzde 80'inin tamamlandığını dile getirerek, geriye son yüzde 20'lik bölüm için destek çağrısında bulundu. Çoban, "Bu ilacı alabilmesi için 45-50 saniye desteksiz yürüyebiliyor olması gerekiyor. Maalesef son bir yıldır hastalıkta ciddi bir ilerleme var. Merdivenleri desteksiz çıkamıyor. Yavaş yavaş yürüme bozuklukları da başladı. Onun için zamanla yarışıyoruz. Her geçen gün aleyhimize işliyor. Bir an önce kampanyayı tamamlamak istiyoruz. Vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde Uras bebek ve Metehan yavrumuz için büyük destek verdi. Emre'nin de ellerini bırakmamalarını istiyoruz. Son bir adım kaldı. Emre'nin hayallerine kavuşması için halkımızdan bir kez daha destek bekliyoruz. Güzel insanlarımızın desteğiyle kampanyayı en kısa sürede tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sağlık, Yerel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emre için son çağrı: Destek bekliyoruz - Son Dakika

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