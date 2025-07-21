Emre Kaya Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Emre Kaya, görevine başladı.

HSK Kararnamesi ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Osman Öztürk'ün yerine Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya görevlendirildi. Yeni görev yeri olan Kilis'e gelen Kaya, Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başladı. - KİLİS