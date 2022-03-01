Emre Torungil başkan seçildi - Son Dakika
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Emre Torungil başkan seçildi

01.03.2022 10:19
Emre Torungil başkan seçildi

Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı Berberler ve kuaförler odası başkanlığının olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı Berberler ve kuaförler odası başkanlığının olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Divan Başkanlığını Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat yaptığı genel kurulda adaya kayıtlı 623 üyeden 455'i oy kullandı.

5 liste halinde gidilen seçimde Emre Torungil 145 oy alarak Başkan seçilirken diğer adaylar Turan Bozcu 115, Zeki Sim 99, Murat Karaoğlu 89, Nurullah Sefiloğlu 7 oy aldı.

Seçim sonunda bir teşekkür konuşması yapan yeni başkan Emre Torungil "Azmettik başardık, çalıştık kazandık oy veren oy vermeyen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Galip olan tek Allah'tır bundan sonra odamız ilerlemesi için yeni projelerle odamızı üst seviyelere taşıyacağız ne vaat verdiysek 4 yıl içersinde hepsini yerine getirmeye çalışacağız" dedi. - ERZURUM

Emre Torungil başkan seçildi

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Esnaf ve Sanatkarlar, Murat Karaoğlu, Erzurum, Fırat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emre Torungil başkan seçildi - Son Dakika


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