Emre Yazgan İçin Hatıra Fidanı Dikildi - Son Dakika
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Yerel

Emre Yazgan İçin Hatıra Fidanı Dikildi

Emre Yazgan İçin Hatıra Fidanı Dikildi

Erzurum'da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden judo milli takımı sporcusu Emre Yazgan’ın anısına Gebze'de ağaçlandırma alanı oluşturuldu. Törende, Gebze Belediyesi tarafından fidanlar dikildi.

14.01.2025 14:57  Güncelleme: 15:00
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Çığ felaketinde vefat eden judo milli takımı sporcusu Emre Yazgan'ın adına Gebze'de oluşturulan hatıra alanına fidan dikildi.

Erzurum Palandöken'de yaşanan çığ felaketinde vefat eden Emre Yazgan'ın adı, Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ağaçlandırma alanında yaşatılacak. Kirazpınar'daki 23 Nisan Bilim Sanat Merkezi bahçesindeki ağaçlandırma törenine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, merhum sporcu Emre'nin ikiz kardeşi Yunus, babası Fatih Yazgan ile annesi Gülcan Yazgan katıldı.

"Hatıraları dostlarıyla, ailesiyle yaşayacak"

Merhum sporcu Emre Yazgan'ın adının yaşatılacağı ağaçlandırma alanındaki fidan dikme töreninde açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gencecik yaşta çığ felaketinde hayatını kaybeden Emre evladımızın hatırasını yaşatmak üzere fidanlarımızı dikiyoruz. Ailesi ve sevenleriyle hepimiz buradayız. Mekanı cennet olsun kardeşimizin. Ruhu şad olsun. Hatıraları dostlarıyla, ailesiyle yaşayacak. Emre evladımıza Rabbimizden rahmet, ailesine de tekrar başsağlığı diliyorum" dedi. i

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de yaptığı açıklamada, merhum sporcu Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

Açıklamaların ardından Emre Yazgan'ın adının yaşatılacağı alanda fidan dikimi gerçekleştirildi - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emre Yazgan İçin Hatıra Fidanı Dikildi - Son Dakika

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