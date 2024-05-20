EMŞAV Eskişehir İl Başkanı Vali Aksoy\'u ziyaret etti

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Eskişehir İl Başkanı Mehmet Ali Çil, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.
Çil, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret edip, sohbet etti. Kendisine vakit ayıran Vali Aksoy'a teşekkürlerini ileten Başkan Mehmet Ali Çil, görüşmeden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Vali Aksoy ve Başkan Çil görüşme sonunda fotoğraf çekindi. - ESKİŞEHİR
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