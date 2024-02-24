EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, şehitleri anma programını düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, şehitleri anma programını düzenledi

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, şehitleri anma programını düzenledi

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 242'ncisi yapıldı.

24.02.2024 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 242'ncisi yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, şubat ayı şehitleri Mustafa Zıvalı, Mehmet Erol, Erkan Alışır, Zafer Demircan, Haluk Abdi Uğurtaş, Osman Kurt ve tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim programda yaptığı konuşmada katılanların Berat Kandili'ni tebrik ederek, "242 aydan beri her ay aksatmadan aziz şehitlerimiz için anma programı yapmaya devam ediyoruz. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şehitleri anma programı ikramların ardından sonra sona erdi. Anma programına Samsun Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Oğuzhan Aykırı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün, emniyet personelleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Karadeniz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, şehitleri anma programını düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 20:01:19. #1.11#
SON DAKİKA: EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, şehitleri anma programını düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement