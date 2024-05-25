EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, 245. şehitleri anma programını düzenledi - Son Dakika
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Yerel

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, 245. şehitleri anma programını düzenledi

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, 245. şehitleri anma programını düzenledi

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 245'incisi yapıldı.

25.05.2024 16:07
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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 245'incisi yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, Mayıs ayı şehitleri Mehmet Sandıkçı, Recep Şahin, Ersan Gürpınar, Dursun Sutay, Mesut Yılmaz, Atakan Arslan, Hakan Kara, Turgay Yılmaz, Yakup Kurt ve tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim programda yaptığı konuşmada, "245 aydan beri her ay aksatmadan aziz şehitlerimiz için anma programı yapmaya devam ediyoruz. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şehitleri anma programına Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, şehit aileleri ile gazi polisler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Karadeniz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, 245. şehitleri anma programını düzenledi - Son Dakika


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