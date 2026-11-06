EMŞAV, şehitler için mevlit okuttuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV), şehitler için mevlit okuttu.
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV), şehitler için mevlit okuttu.
Cuma namazı çıkışı merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'ndeki mevlit programına Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, il Emniyet Müdürü Murat Mutlu, EMŞAV İl Başkanı gazi Mehmet Terlemez, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Okutulan mevlidin ardından cami çıkışı vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Programda konuşan EMŞAV İl Başkanı Mehmet Terlemez, şehitlerin anısına mevlit okuttuklarını söyledi. Terlemez, "Halkımızla birlikte dualar ettik. Halkımızın katılımından dolayı teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunduk" dedi.
Kaynak: İHA