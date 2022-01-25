"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 30 anne daha bilgilendirildi - Son Dakika

Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Kızılay gönüllüsü olarak görev yapan 30 anne ve anne adayını bilgilendirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yürütülen "En iyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamanda Söğüt'te Kızılay gönüllüsü anneler bilgilendirildi. 30 anne ve anne adaylarının bulunduğu seminerde; uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk ergen iletişimi, bağımlılık sorunu ve önerileri gibi konularda anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması konu edildi. Yapılan bilgilendirmeler sonrası amaca uygun broşür ve materyaller dağıtıldı. - BİLECİK