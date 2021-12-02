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En yüksek vaka oranına sahip Osmaniye'de korona denetimi - Son Dakika

En yüksek vaka oranına sahip Osmaniye'de korona denetimi

02.12.2021 13:53

En yüksek vaka oranına sahip Osmaniye'de korona denetimi Sağlık Bakanlığınca açıklanan insidans haritasında 100 binde 481,45 vaka oranıyla en yüksek vaka sayısına sahip olan Osmaniye'de korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor Sağlık Bakanlığınca açıklanan insidans haritasında 100...

En yüksek vaka oranına sahip Osmaniye'de korona denetimi

Sağlık Bakanlığınca açıklanan insidans haritasında 100 binde 481,45 vaka oranıyla en yüksek vaka sayısına sahip olan Osmaniye'de korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığınca açıklanan insidans haritasında 100 binde 481,45 vaka oranıyla en yüksek vaka sayısına sahip olan Osmaniye'de korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor. Son açıklanan insidans haritasında Osmaniye olarak vaka oranlarında en yüksek çıktıklarını belirten Vali Erdinç Yılmaz, kurallara uyulmadığı sürece korona virüsün hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 481,45 vaka sayısı ile Türkiye'de en yüksek vaka oranına sahip olan Osmaniye'de denetimler aralıksız sürüyor. Göreve geldiği günden bu yana 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında denetimlerine devam eden Vali Erdinç Yılmaz, son açıklanan korona virüs haritasında Osmaniye olarak vaka oranlarında en yüksek çıktıklarını ifade etti.

Yılgınlığa düşmeden mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Vali Erdinç Yılmaz, "Son yayınlanan korona virüs tablosuna göre Osmaniye olarak vaka oranlarında en yüksek çıktık. Tabi bu hepimizi çok üzdü. Çünkü biz bu mücadeleyi bu güne kadar çok iyi götürdük. İnanıyorum ki bundan sonra da biz bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Herhangi bir yılgınlığa düşmeden bu mücadele de en iyi olduğumuz günlere döneceğiz. Dönmemiz için de hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Kurallara uymadığımız sürece tedbirlere dikkat etmediğimiz sürece maalesef bu çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Osmaniye olarak ben hemşerilerime diyorum ki lütfen kurallara uyalım ve aşılarımızı olalım. Bunu daha önce yaptık başardık. Ben inanıyorum ki bunu yine başaracağız. Başarmamız için herhangi bir neden yok. Allah'ın izniyle bu tecrübemizde var" diye konuştu.

Denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz'a, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık eşlik etti.

En yüksek vaka oranına sahip Osmaniye'de korona denetimi
En yüksek vaka oranına sahip Osmaniye'de korona denetimi
En yüksek vaka oranına sahip Osmaniye'de korona denetimi
En yüksek vaka oranına sahip Osmaniye'de korona denetimi

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel En yüksek vaka oranına sahip Osmaniye'de korona denetimi - Son Dakika


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