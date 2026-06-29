Endüstri 5.0 ve Yapay Zeka Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Endüstri 5.0 ve Yapay Zeka Konferansı

Endüstri 5.0 ve Yapay Zeka Konferansı
29.06.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi'nde dijital dönüşüm ve yapay zeka konuları ele alındı, uzmanlar bilgilendirdi.

Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen "Endüstri 5.0, Karanlık Fabrikalar ve Yapay Zekanın Endüstride Uygulamaları" programında, sanayide dijital dönüşüm, yapay zeka teknolojileri ve geleceğin üretim sistemleri ele alındı.

Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdem Uluğ ile endüstriyel yazılım alanında 30 yıllık deneyime sahip Murat Aksoy konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılışında, teknolojik dönüşümün mühendis ve teknik personelden beklenen yetkinlikleri yeniden şekillendirdiği belirtilirken, sektör deneyimine sahip uzmanlarla kurulan etkileşimin öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Prof. Dr. Erdem Uluğ, yapay zekanın gelecekte yalnızca bir araç değil, insanın bir uzantısı haline geleceğini belirtti. Makine öğrenmesi ve derin öğrenme teknolojilerine değinen Uluğ, yapay zeka sistemlerinin başarısında veri kalitesinin belirleyici olduğunu söyledi. Yazılım süreçlerinin giderek yapay zeka tarafından yönetileceğini ifade eden Uluğ, matematiksel düşünme ve algoritma bilgisinin mühendisler açısından stratejik önem taşıdığını dile getirdi. Uluğ ayrıca, USS Teknoloji ve EXABI Bilişim iş birliğiyle Karabük Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz çevrim içi eğitim ve sertifikasyon imkanı sunulduğunu kaydetti.

Endüstriyel yazılım uzmanı Murat Aksoy ise üretim süreçlerinde insan müdahalesini en aza indiren "karanlık fabrikalar" ile insan-makine iş birliğini esas alan Endüstri 5.0 yaklaşımını değerlendirdi. Kestirimci bakım ve görüntü işleme teknolojileri sayesinde arızaların oluşmadan tespit edilebildiğini belirten Aksoy, bu dönüşümün işletmelere operasyonel verimlilik ve maliyet avantajı sağladığını ifade etti.

Siber güvenlik ve iş sürekliliği konularına da değinen Aksoy, veri güvenliğinde "üçlü yedekleme" yaklaşımının kritik öneme sahip olduğunu, yapay zeka destekli savunma sistemlerinin ise kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Program, dijital dönüşüme uyum sağlayamayan birey ve kurumların önümüzdeki yıllarda rekabet gücünü kaybedebileceğine ilişkin değerlendirmelerin ardından öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Üretim, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Endüstri 5.0 ve Yapay Zeka Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti 12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti
Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği ’zam’ oldu Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği 'zam' oldu
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

15:29
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 16:16:32. #7.13#
SON DAKİKA: Endüstri 5.0 ve Yapay Zeka Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.