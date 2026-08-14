Engelleri Aşan Tespih Tutkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelleri Aşan Tespih Tutkusu

Engelleri Aşan Tespih Tutkusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engelli memur Fatih Acem, tespih yaparak hem hobisini sürdürüyor hem de psikolojik olarak rahatlıyor.

Gaziantep'te çocuk felci nedeniyle engel durumu oluşan 50 yaşındaki Fatih Acem, memurluk görevini sürdürürken hobi olarak başladığı tespih yapımını tutkuyla devam ettiriyor. Tespih tasarlarken yaşadığı engel durumunu unuttuğunu belirten Acem, "Tespihle uğraştığım zaman kafam sıfırlanıyor" dedi.

Gaziantep'te yaşayan ve bir devlet hastanesinde memur olarak görev yapan Fatih Acem, henüz 1 yaşındayken çocuk felci geçirdi. Yaşadığı durumu hiçbir zaman hayatının önünde bir engel olarak görmeyen Acem, yaklaşık 30 yıl önce memur olarak atandı. Görevini sürdürürken boş zamanlarında tespih yapmaya başlayan Acem, zamanla tespih yapımıyla ilgili çeşitli kurslara katılarak kendisini geliştirdi.

"Ben tespihle uğraştığım zaman kafam sıfırlanıyor"

Tespih tasarımını zaman içerisinde tutku haline getiren Acem, yaptığı tespihlerin kendisine psikolojik olarak da iyi geldiğini ifade etti. Tespihle uğraşırken zihninin tamamen boşaldığını belirten Acem, "Ben tespihle uğraştığım zaman kafam sıfırlanıyor. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Tespihleri yapıyorum, dizayn ediyorum. Yaptığım bir şeyin başkası tarafından beğenilmesi ve tercih edilmesi çok güzel bir şey. Ben bunu severek yapıyorum" dedi.

"Ben yaşadığım bu durumu bir engel olarak görmedim"

Rahatsızlığı ve tespih yapımına başlama süreciyle ilgili konuşan Acem, "1990 yılında babamın memur olması nedeniyle Balıkesir'den Gaziantep'e geldik. O tarihten beri Gaziantep'te yaşıyorum. Gaziantep Ömer Öz Mimar İmam Hatip Lisesi mezunuyum. 1996 yılında bir devlet kurumuna atandım ve halen orada çalışıyorum. Tespih yapımını ise hobi olarak, boş zamanlarımda sürdürüyorum. Ben henüz bir yaşındayken çocuk felci geçirdim. 1970'li ve 1980'li yıllarda çocuk felci aşılarının ülkemizde yeterince bulunmaması ve yapılamaması nedeniyle benim gibi çocuk felci sekeli olan çok sayıda insan vardı. Ben de bu durumdan etkilendim. Ancak ben yaşadığım bu durumu bir engel olarak görmedim. Hatta buna 'bir hediye' diyorum. Kendimi hiçbir zaman engelli olarak görmedim. Bu durumla birlikte hem memurluk yaptım hem de hobilerimin peşinden gittim" ifadelerini kullandı.

"Tespih yapmak bana çok iyi geliyor"

Tespih yapmanın kendisine iyi geldiğini anlatan Acem, "Tespihleri eskiden beri çok severdim. El işiyle ilgili çalışmalara da ilgim vardı. Daha sonra bu alandaki kurslara katılarak tespih yapmayı ve tasarlamayı öğrendim. Şimdi ise bu işi daha ileriye götürmek için çabalıyorum. Güzel bir ortamımız ve çevremiz oluştu. Bizi tanıyan insanlar geliyor, yaptığımız tespihlerle ilgileniyor ve çalışmalarımızdan dolayı teşekkür edenler oluyor. Tespih yapmak bana çok iyi geliyor. Beni motive ediyor. İnsanların bir uğraşının olması gerektiğine inanıyorum. Benim hobim de tespih yapmak. Tespihle uğraştığım zaman kafam sıfırlanıyor. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Tespihleri yapıyor, tasarlıyor ve ortaya güzel bir ürün çıkarmaya çalışıyorum. Yaptığım bir şeyin başkaları tarafından beğenilmesi ve tercih edilmesi benim için çok güzel bir duygu. Bu işi severek yapıyorum ve diğer arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Bu işi yapmak isteyenlere de yardımcı olmak ve destek olmak istiyorum. Amacımız bu yolda devam etmek. Hedefim, bu işi daha güzel bir noktaya taşımak. Tasarımlarımı geliştirmek ve yaptığım tespihlerin yurt dışına da ulaşmasını istiyorum. Özellikle tespih tasarımı konusunda kendimi daha fazla geliştirmeyi hedefliyorum. Hobi olarak başladığım bu işte artık belli bir noktaya geldiğime inanıyorum. Ayrıca arkadaşlarıma da destek olmaya çalışıyorum. Gittiğimiz kurumlarda arkadaşlarıma tespih hediye ediyorum. Bu artık benim için bir slogan haline geldi. Sıkıntı çekmeyin, tespih çekin. Böyle bir uğraşın insanlara iyi geldiğine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Engelliler, Memur, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelleri Aşan Tespih Tutkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi
Yalova’da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş Yeni görüntüler Yalova'da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş! Yeni görüntüler
Hain FETÖ’cünün ablası da hapsi boyladı Hain FETÖ'cünün ablası da hapsi boyladı
Göbeklitepe’de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu Göbeklitepe'de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu
Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor

11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
11:06
Yok artık Lukaku Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
10:39
UltrAslan dağılıyor mu Şirin’in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
10:16
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 14:00:53. #7.13#
SON DAKİKA: Engelleri Aşan Tespih Tutkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.