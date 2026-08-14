Engelleri Aşan Tespih Tutkusu

Gaziantep'te çocuk felci nedeniyle engel durumu oluşan 50 yaşındaki Fatih Acem, memurluk görevini sürdürürken hobi olarak başladığı tespih yapımını tutkuyla devam ettiriyor. Tespih tasarlarken yaşadığı engel durumunu unuttuğunu belirten Acem, "Tespihle uğraştığım zaman kafam sıfırlanıyor" dedi.

Gaziantep'te yaşayan ve bir devlet hastanesinde memur olarak görev yapan Fatih Acem, henüz 1 yaşındayken çocuk felci geçirdi. Yaşadığı durumu hiçbir zaman hayatının önünde bir engel olarak görmeyen Acem, yaklaşık 30 yıl önce memur olarak atandı. Görevini sürdürürken boş zamanlarında tespih yapmaya başlayan Acem, zamanla tespih yapımıyla ilgili çeşitli kurslara katılarak kendisini geliştirdi.

"Ben tespihle uğraştığım zaman kafam sıfırlanıyor"

Tespih tasarımını zaman içerisinde tutku haline getiren Acem, yaptığı tespihlerin kendisine psikolojik olarak da iyi geldiğini ifade etti. Tespihle uğraşırken zihninin tamamen boşaldığını belirten Acem, "Ben tespihle uğraştığım zaman kafam sıfırlanıyor. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Tespihleri yapıyorum, dizayn ediyorum. Yaptığım bir şeyin başkası tarafından beğenilmesi ve tercih edilmesi çok güzel bir şey. Ben bunu severek yapıyorum" dedi.

"Ben yaşadığım bu durumu bir engel olarak görmedim"

Rahatsızlığı ve tespih yapımına başlama süreciyle ilgili konuşan Acem, "1990 yılında babamın memur olması nedeniyle Balıkesir'den Gaziantep'e geldik. O tarihten beri Gaziantep'te yaşıyorum. Gaziantep Ömer Öz Mimar İmam Hatip Lisesi mezunuyum. 1996 yılında bir devlet kurumuna atandım ve halen orada çalışıyorum. Tespih yapımını ise hobi olarak, boş zamanlarımda sürdürüyorum. Ben henüz bir yaşındayken çocuk felci geçirdim. 1970'li ve 1980'li yıllarda çocuk felci aşılarının ülkemizde yeterince bulunmaması ve yapılamaması nedeniyle benim gibi çocuk felci sekeli olan çok sayıda insan vardı. Ben de bu durumdan etkilendim. Ancak ben yaşadığım bu durumu bir engel olarak görmedim. Hatta buna 'bir hediye' diyorum. Kendimi hiçbir zaman engelli olarak görmedim. Bu durumla birlikte hem memurluk yaptım hem de hobilerimin peşinden gittim" ifadelerini kullandı.

"Tespih yapmak bana çok iyi geliyor"

Tespih yapmanın kendisine iyi geldiğini anlatan Acem, "Tespihleri eskiden beri çok severdim. El işiyle ilgili çalışmalara da ilgim vardı. Daha sonra bu alandaki kurslara katılarak tespih yapmayı ve tasarlamayı öğrendim. Şimdi ise bu işi daha ileriye götürmek için çabalıyorum. Güzel bir ortamımız ve çevremiz oluştu. Bizi tanıyan insanlar geliyor, yaptığımız tespihlerle ilgileniyor ve çalışmalarımızdan dolayı teşekkür edenler oluyor. Tespih yapmak bana çok iyi geliyor. Beni motive ediyor. İnsanların bir uğraşının olması gerektiğine inanıyorum. Benim hobim de tespih yapmak. Tespihle uğraştığım zaman kafam sıfırlanıyor. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Tespihleri yapıyor, tasarlıyor ve ortaya güzel bir ürün çıkarmaya çalışıyorum. Yaptığım bir şeyin başkaları tarafından beğenilmesi ve tercih edilmesi benim için çok güzel bir duygu. Bu işi severek yapıyorum ve diğer arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Bu işi yapmak isteyenlere de yardımcı olmak ve destek olmak istiyorum. Amacımız bu yolda devam etmek. Hedefim, bu işi daha güzel bir noktaya taşımak. Tasarımlarımı geliştirmek ve yaptığım tespihlerin yurt dışına da ulaşmasını istiyorum. Özellikle tespih tasarımı konusunda kendimi daha fazla geliştirmeyi hedefliyorum. Hobi olarak başladığım bu işte artık belli bir noktaya geldiğime inanıyorum. Ayrıca arkadaşlarıma da destek olmaya çalışıyorum. Gittiğimiz kurumlarda arkadaşlarıma tespih hediye ediyorum. Bu artık benim için bir slogan haline geldi. Sıkıntı çekmeyin, tespih çekin. Böyle bir uğraşın insanlara iyi geldiğine inanıyorum" diye konuştu.