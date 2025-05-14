Engelleri Aşarak Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Yerel

Engelleri Aşarak Şampiyon Oldu

Engelleri Aşarak Şampiyon Oldu

Muhammed Mustafa Karagün, azmiyle Türkiye şampiyonluğuna ulaştı ve milli sporcu olmayı başardı.

14.05.2025 13:54
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Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Muhammed Mustafa Karagün, tüm engellere rağmen azmiyle Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Gösterdiği üstün performansla örnek olan Karagün'ün hedefi, yüzme branşında antrenör olup milli sporcular yetiştirmek.

Muhammed Mustafa Karagün, çocukluğundan beri ilgi duyduğu yüzme sporuna fiziksel olarak kendini geliştirmek için yöneldi. Bölüm hocalarından aldığı destekle daha da ilerleyen Karagün, ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı derecelerle Milli Sporcu ünvanını elde etti.

Karagün, bu başarı yolculuğunda ailesinin en büyük destekçisi olduğunu belirterek, "Ailemin beni teşvik etmesiyle spora başladım. Sadece antrenman gidiş gelişlerinde zorlanıyordum. Hocalarımın da beni desteklemesiyle yüzme dalında kendimi geliştirdim. Artık koltuk değnekleri ile yürüyebiliyorum" diye konuştu.

Hiçbir zaman engelin bir eksiklik olduğunu düşünmemek gerektiğini vurgulayan Karagün, engelli bireylere şu tavsiyelerde bulundu: "Evlere kendilerini kapatmamaları, sosyal hayata karışmaları lazım. Bunu spor yaparak aşabilirler. Başarı olsa da olmasa da hem fiziki hem mental sağlık için spor çok önemli. Ben burada ayaklarımı kullanamıyorum. Engelli halimle neler yapabildiğimi görsünler. Kendi kapasitelerini hiçbir zaman küçümsemesinler."

Akademide de başarı gösteren Karagün'ün hedefi, kendisi gibi milli sporcular yetiştirmek. - KONYA

Kaynak: İHA

Selçuk Üniversitesi, Türkiye, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelleri Aşarak Şampiyon Oldu - Son Dakika

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