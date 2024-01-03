Engelli Ayakkabı Tamircisi Sinan Yılmaz: Ayakkabı Fiyatları Yükseldi, Tamire Gelen Çok

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SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Sinan Yılmaz, "Mesleğime 17 yaşında başladım. İşlerimiz de iyi, çok şükür, hamdolsun, Allah bereket versin. Ayakkabı fiyatları yükseldi, tamire gelen çok. Tamir yapıyorum, boya yapıyorum" dedi.

Sorgunlu ayakkabı tamir ustası 2 çocuk babası 42 yaşındaki Sinan Yılmaz, Uluslararası E-88 Karayolu'nun ilçe merkezinden geçen kesiminde belediyenin tahsis ettiği kulübede, ayakkabı tamiri ve boyacılık yaparak ailesini geçindiriyor. Yılmaz, yeni ayakkabı fiyatlarının yüksek olması nedeniyle işlerinin arttığını söyledi.

Çocuk yaşlarda geçirdiği trafik kazası sonucunda ayaklarında hasar oluşan ortopedik engelli Sinan Yılmaz, sabah saat 08.00'da açtığı işyerinde gece yatsı namazına kadar, 17 yaşında başladığı mesleğini yapmaya devam ediyor. 26 yıldır mesleğini severek yaptığını kaydeden Yılmaz, iğne, pense ve iplik kullanarak el işi becerisiyle ayakkabı tamiri yaptığını, bazı ayakkabıların tamirinde ise makine kullandığını belirtti.

"AYAKKABI FİYATLARI YÜKSELDİ, TAMİRE GELEN ÇOK"

Evli ve 2 çocuk babası ayakkabı tamir ustası Sinan Yılmaz, bu sezon faaliyetlerine ara veren Sorgun Engelliler Basketbol Takımı'nda da spor yapıyor. Yılmaz, "17 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Ortopedik engelliyim, doğuştan olmadım, sonradan oldum. Engelli olarak bu işi yapıyorum. Seviyorum mesleğimi. Mesleğime 17 yaşında başladım. İşlerimiz de iyi, çok şükür, hamdolsun, Allah bereket versin. Ayakkabı fiyatları yükseldi, tamire gelen çok. Tamir yapıyorum, boya yapıyorum" diye konuştu.