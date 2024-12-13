Engelli Ayşe'ye ‘İyilik Ailesi’nden Akülü Araç Yardımı - Son Dakika
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Engelli Ayşe'ye ‘İyilik Ailesi’nden Akülü Araç Yardımı

Engelli Ayşe\'ye ‘İyilik Ailesi’nden Akülü Araç Yardımı

Niğde'de 'İyilik Ailesi' gönüllüleri, 17 yaşındaki yürüme engelli Ayşe Dayan'a yapılan yardım ile onun akülü aracına kavuşmasını sağladı.

13.12.2024 11:31  Güncelleme: 11:34
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Niğde'de; 'İyilik Ailesi' gönüllülerine ulaşarak engelli aracı isteyen yürüme engelli Ayşe Dayan, hayırseverlerin katkısı ile akülü aracına kavuştu.

Niğde'de 'İyilik Ailesi' adı altında bir araya gelen gönüllüler 'Sevgi varsa engel yoktur' sloganı ile ihtiyaç sahipleri ve hayırseverler arasında köprü olmayı sürdürüyor. 17 yaşındaki Ayşe Dayan'ın engelli aracı talebine kayıtsız kalmayan İyilik Ailesi gönüllüsü Polis Mustafa Şahin tarafından temin edilen akülü araç, Niğde Belediyesi çalışanı; 'İyilik Ailesi' gönüllüsü İsmail Tekin tarafından Ayşe Dayan'a teslim edildi.

Akülü aracına kavuşan Ayşe Dayan'ın ailesi, çağrısına kulak veren 'İyilik Ailesi' gönüllülerine teşekkür etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Ayşe'ye ‘İyilik Ailesi’nden Akülü Araç Yardımı - Son Dakika

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