Engelli Ayşe\'ye ‘İyilik Ailesi’nden Akülü Araç Yardımı

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Niğde'de; 'İyilik Ailesi' gönüllülerine ulaşarak engelli aracı isteyen yürüme engelli Ayşe Dayan, hayırseverlerin katkısı ile akülü aracına kavuştu.

Niğde'de 'İyilik Ailesi' adı altında bir araya gelen gönüllüler 'Sevgi varsa engel yoktur' sloganı ile ihtiyaç sahipleri ve hayırseverler arasında köprü olmayı sürdürüyor. 17 yaşındaki Ayşe Dayan'ın engelli aracı talebine kayıtsız kalmayan İyilik Ailesi gönüllüsü Polis Mustafa Şahin tarafından temin edilen akülü araç, Niğde Belediyesi çalışanı; 'İyilik Ailesi' gönüllüsü İsmail Tekin tarafından Ayşe Dayan'a teslim edildi.

Akülü aracına kavuşan Ayşe Dayan'ın ailesi, çağrısına kulak veren 'İyilik Ailesi' gönüllülerine teşekkür etti. - NİĞDE