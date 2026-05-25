Engelli Babanın Azmi: Bıçak Bileme ile Geçim Sağlıyorlar
25.05.2026 12:08
Kastamonu İhsangazi'de bedensel engelli baba ve oğlu, bıçak bileme ve ahşap işlemeden geçim sağlıyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bedensel engelli baba, 5 yıldır oğluyla birlikte bıçak bileyerek evinin geçimini sağlıyor.

İhsangazi ilçesinde yaşayan bedensel engelli Hamdi Tokuroğlu, oğlu Burhan Tokuroğlu ile birlikte yaklaşık 5 yıldır bıçak bileyip, ahşap işleme ve kaşık yaparak geçimini sağlıyor. Oğlunun elle çevirdiği bileme taşıyla bıçakları bileyen Tokuroğlu, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların yoğun ilgisine yetişmeye çalışıyor. Bıçak bilemeden arta kalan zamanlarda da ahşap işlemeyle uğraşan ve kaşıklar yapan Tokuroğlu, oğluyla birlikte evlerinin geçimini sağlıyor.

"Engelli olmama rağmen 5 yıldır bu işi yapıyorum

Engelli olmasına rağmen sürekli çalıştığını dile getiren Hamdi Tokuroğlu, "Engelli olmama rağmen 5 yıldır bu işi yapıyorum. Oğlum da bana yardım ediyor. Ahşap işleri de yapıyorum, ahşaptan kaşıklar falan yapıyorum" dedi.

Babasına yardım ettiği için mutlu olduğunu dile getiren Burhan Tokuroğlu da, "5 yıldır babama bıçak bilemesinde yardım ediyorum. ya da herhangi bir işinde de ona destek veriyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

