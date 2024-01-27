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Engelli bireyler Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çikolata topları yapıyor - Son Dakika
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Engelli bireyler Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çikolata topları yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de alanında en geniş engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel bireyler öğretmenleriyle birlikte mutfağa girerek, çikolata topları yaptı.

Engelli bireyler Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde çikolata topları yapıyor
27.01.2024 - 14:20,  Güncelleme: 14:23
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de alanında en geniş engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel bireyler öğretmenleriyle birlikte mutfağa girerek, çikolata topları yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğinde kente kazandırılan ve Türkiye'ye örnek olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, eğitim ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra, öğrencilere yönelik muhtelif atölye faaliyetleri ile öz becerilerinin gelişmesine ve rahatlamasına katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu çerçevede özel bireyler Engelsiz Yaşam Merkezi'nde öğretmenleriyle birlikte mutfağa girerek, çikolata topları yaptı. Büyükşehir belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye'nin en geniş engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engeller ortadan kaldırılıyor. Bakım ve rehabilitasyon hizmetleri başta olmak üzere fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerindeki çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit şartlarda katılım sağlayamayan bireyler için önemli bir hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, 53 personel ve 333 öğrenci ile birbirinden önemli etkinliklere imza atıyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde bu kez de engelli bireyler mutfağa girerek, çikolata topları yaptı. Etkinlikte keyifli zaman geçiren özel bireyler, mutfağa ilişkin öz bakım ihtiyaçlarını karşılayarak, bağımsız bir şekilde mutfakta hareket etmeyi eğlenerek, öğrendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Engelli bireyler Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çikolata topları yapıyor - Son Dakika


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