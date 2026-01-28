Özel gereksinimli bireylere bilgisayar ve kodlama eğitimi - Son Dakika
Özel gereksinimli bireylere bilgisayar ve kodlama eğitimi

Özel gereksinimli bireylere bilgisayar ve kodlama eğitimi
28.01.2026 11:49  Güncelleme: 11:51
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde başlatılan bilgisayar atölyesiyle, özel gereksinimli bireylere dijital yetkinlik kazandırmak hedefleniyor. 'İstihdamda Ben de Varım' projesi kapsamında verilen eğitimlerde, katılımcılar temel bilgisayar kullanımı, ofis programları, kodlama ve dijital okuryazarlık konularında eğitim alıyorlar.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde başlatılan bilgisayar atölyesiyle özel gereksinimli bireylere dijital yetkinlik kazandırılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki merkezde, engelli bireylerin dijital dünyada daha bağımsız hareket edebilmeleri ve istihdam imkanlarından faydalanabilmeleri amacıyla yeni bir eğitim programı hayata geçirildi. "İstihdamda Ben de Varım" projesi çatısı altında yürütülen atölye çalışmalarında kursiyerlere; temel bilgisayar kullanımı, ofis programları, kodlama ve dijital okuryazarlık eğitimleri veriliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslerde, öğrencilerle birebir ilgilenilerek öğrenme süreçlerine aktif katılımları sağlanıyor.

Programla, katılımcıların hem günlük yaşamlarında hem de eğitim ve iş hayatlarında teknolojiyi etkin kullanan bireyler haline gelmeleri hedefleniyor.

Başvuru şartları

Eğitimlerden, Kocaeli'de ikamet eden ve kamu hastanelerinden alınmış özel gereksinim raporu bulunan bireyler yararlanabiliyor.

Vatandaşlar, "153 Çağrı Merkezi", "Engelsiz Diyalog Ofisi" ve çevrim içi formlar aracılığıyla ya da merkeze şahsen giderek başvuru yapabiliyor. Rapor süreci devam eden bireylerin ise merkezden "misafir öğrenci" statüsünde kısıtlı süreyle faydalanabildiği bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bilgisayar, Engelliler, Teknoloji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel gereksinimli bireylere bilgisayar ve kodlama eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Özel gereksinimli bireylere bilgisayar ve kodlama eğitimi - Son Dakika
