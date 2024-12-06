Engelli Bireyler İçin Özel Gün Kutlaması

Yerel

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, engelli bireylerin taleplerini dinleyip çözüm yollarını değerlendirdi.

Başkan Şehirli, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızla bu özel günde bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizler modern, özgüveni yüksek bireylersiniz ve her zaman gurur kaynağımızsınız. Bugün olduğu gibi, her zaman yanınızdayız. Özel gününüzü kutluyor ve ihtiyaçlarınıza yönelik elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi.

Programa Başkan Yardımcıları Mehmet Derdiman, Baha Torun ve Serdar Karakaş'ın yanı sıra, Kent Konseyi Genel Sekreteri Ertan Kayatepe ve Özel Kalem Müdürü Ahmet Deniz de katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda, engelli bireyler hem taleplerini dile getirdi hem de keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Altıeylül Belediyesi, her zaman engelli bireylerin yanında olmaya ve onların hayatını kolaylaştıracak projelere öncülük etmeye devam edeceğini bir kez daha vurguladı. - BALIKESİR