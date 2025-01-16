Engelli Bireyler İçin Sanat Atölyeleri - Son Dakika
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Engelli Bireyler İçin Sanat Atölyeleri

Engelli Bireyler İçin Sanat Atölyeleri

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, engelli bireylerin sanatsal becerilerini geliştiriyor.

16.01.2025 14:11
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi engelli bireylerin sanatsal becerilerini geliştirmelerine ve sosyal hayata aktif katılımlarına imkan sağlıyor.

Merkezde düzenlenen 'Sanatla Engelleri Aşıyoruz' temalı atölye çalışmaları, engelli bireylerin özgüvenlerini artırırken, sosyalleşme ve iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde yürütülen çalışmalara gençlik merkezi gönüllüleri de destek veriyor. Her hafta farklı bir sanat dalını öğrenen katılımcılar, keyifli vakit geçirirken el becerilerini de geliştirme fırsatı buluyor. Atölyelerde dayanışma ve paylaşma duygusu ön planda tutuluyor.

Gençlik merkezi gönüllülerinden Talha İnal katıldığı faaliyetlerle ilgili, "Engelli bireylerimizle bir araya gelmek ve onlarla birlikte çalışmalar yapmak benim için çok anlamlı. Her hafta farklı bir sanat tekniğini öğreniyoruz ve onlarla dostluklar kuruyoruz. Bu tür farkındalık projeleri benim kişisel gelişimime de büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu tür projelerle engelli bireylerin hayatına dokunmaya devam ederken kurumdan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Gençlik merkezlerimizde düzenlediğimiz atölye çalışmalarıyla özel ihtiyaç sahibi bireylerin gelişimine katkıda bulunuyor, onların yeteneklerini keşfetmelerine destek oluyoruz. Bu projelerde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve toplumun tüm bireylerini bu anlamlı çalışmalara destek olmaya davet ediyoruz." - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gençlik, Sanat, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Bireyler İçin Sanat Atölyeleri - Son Dakika

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