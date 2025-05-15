Engelli Bireyler için Temsili Askerlik Yemin Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Engelli Bireyler için Temsili Askerlik Yemin Töreni Düzenlendi

Engelli Bireyler için Temsili Askerlik Yemin Töreni Düzenlendi

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda, Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde 22 engelli vatandaş için temsili askerlik yemin töreni gerçekleştirildi. Törende, engelli bireyler askeri kıyafetlerle yemin ederek bir günlük asker olmanın mutluluğunu yaşadılar.

15.05.2025 16:00  Güncelleme: 16:09
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Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda engelli vatandaşlar için, 'Temsili Askerlik Yemin Töreni' programı düzenlendi. Düzenlenen törende 22 engelli tezkere aldı.

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen etkinlikte 22 engelli vatandaş asker olmanın gururlu heyecanını yaşadı. Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı'nın okunduğu program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Programda İl Müftüsü İsmail Çiçek'in dua yaptı. Sonrasında ise engelli bireyler için yemin töreni gerçekleştirildi. Törende askeri kıyafetler giyerek yemin eden engelli bireyler, bir günlük asker oldu.

"Bizler, engellerimiz nedeniyle bu kutsal görevi yerine getiremedik"

Törende, engelli erler adına konuşan Mustafa Sekmen, "Bizler, engellerimiz nedeniyle bu kutsal görevimizi yerine getirme mutluluğu yaşayamadık. Devre arkadaşlarımızı askere uğurlarken, buruk bir sevinçler uğurladık. Bizler de vatanımız için bu kutsal görevi yapmak ve şerefli elbiseyi giymek isterdik. Yaşayamadığımız bu mutluluk ve onuru bir günlüğüne de olsa yaşamamıza imkan sağlanması bizleri çok mutlu etmiştir" dedi.

"Vatan savunmasında üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapacaklardır"

Programda Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Özer ise, Jandarma Genel Komutanlığı'nın emirleri doğrultusunda, engelli vatandaşlara yönelik olarak icra edilen 2025 yılı bir günlük temsili askerlik yemin töreninin gerçekleştirildiğini söyledi. Özer, "Temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen vatandaşlarımız heyecan ve coşku ile asker elbiselerini giymiş ve kahraman birer Mehmetçik olarak karşımızda gururla durmaktadırlar. Bugün askerlik hizmetini yerine getiren evlatlarınızın gözlerindeki pırıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemliyor ve bunun haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bu gençlerimizin kendilerine vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak verilecek her görevi en iyi şekilde yerine getirileceklerine olan güvenimiz tamdır" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından engelli askerlere Vali Muammer Erol tarafından terhis belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Program, jandarma komandoları ve yemin eden 22 engelli bireyin tören geçişinin ardından sona erdi.

Törene Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, daire müdürleri, jandarma personeli, vatandaşlar ve engelli bireylerin yakınları katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Bireyler için Temsili Askerlik Yemin Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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