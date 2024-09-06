Engelli Bireylerden Birinci Sınıf Öğrencilerine Kalem Kutusu Sürprizi - Son Dakika
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Engelli Bireylerden Birinci Sınıf Öğrencilerine Kalem Kutusu Sürprizi

Engelli Bireylerden Birinci Sınıf Öğrencilerine Kalem Kutusu Sürprizi

Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi'nde eğitim alan engelli bireyler, Pazartesi günü okula başlayacak olan birinci sınıf öğrencileri için kalem kutular hazırladı. Engelli bireylerin hazırladığı kalem kutuları, öğrencilere Pazartesi günü dağıtılacak.

06.09.2024 14:58  Güncelleme: 15:00
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Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi'nde (OBAM) eğitim alan engelli bireyler, Pazartesi günü okula başlayacak olan birinci sınıf öğrencileri için kalem kutular hazırladı.

OBAM'da sanattan spora, kültürel aktivitelerden el beceri faaliyetlerine kadar yürütülen etkinliklerle topluma kazandırılan engelli bireylerin, Pazartesi günü okula başlayacak birinci sınıf öğrencileri için bir sürprizi olacak. OBAM'da gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Atölyesi'ne katılan 17 engelli birey, ders zilinin çalmasıyla birlikte okul sıralarındaki yerlerini alacak olan minik öğrenciler için içerisinde kurşun kalem, boya kalemi, silgi, cetvel, kalemtıraş ve etiketin bulunduğu iki bin adet kalem kutu hazırladı. Eğitim hayatlarının ilk gününde çiçeği burnunda öğrencilere mutluluk yaşatmak isteyen engelli bireyler tarafından hazırlanan kalem kutular, Pazartesi günü birinci sınıf öğrencilerine dağıtılacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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