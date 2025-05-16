Engelli Bireylerden Temsili Askerlik Yemin Töreni

Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen 'Engelli Bireyler İçin Temsili Askerlik Yemin Töreni' duygusal ve gurur dolu anlara sahne oldu.

Törene katılan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını gururla taşıyan gençlerin heyecanına ortak oldu.

Törende engelli bireyler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli üniformasını giyerek yemin ettiler. Vatan sevgisi, kardeşlik ve aidiyet duygusunun en anlamlı ifadesi olan bu yemin töreninde aileler de çocuklarının gururunu paylaştı.

Tören sonrasında bir konuşma yapan Vali Yiğitbaşı, programın hazırlanmasında emeği geçen birlik komutanlarına teşekkür ederek, gençlerin Mehmetçik olma onurunu yaşamalarının kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Tören alanında aileler, çocuklarının bu anlamlı deneyimini gözyaşları ve gururla izledi. Temsili askerlik, engelli bireyler için unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı. - AFYONKARAHİSAR