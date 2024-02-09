Engelli bireylere yönelik projeler eksik

Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi aday ve aday adaylarına seslenerek, "Engelli bireylerle ilgili tek bir cümle ve proje dahi duymadık" diyerek serzenişte bulundu.
Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, yaklaşan yerel seçimler öncesi aday ve aday adaylarının engelli bireylere yönelik projelerindeki eksikliği gündeme taşıdı. Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak adına herhangi bir projenin ortaya koyulmuş olmadığını dile getiren Hüseyin Uçar, "Biz engelli ve engelli aileleri sandığa gittiğimizde bize en çok değer veren adaya oy vereceğiz," ifadesinde bulundu.
Hüseyin Uçar, "Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimler öncesi belediye başkan aday adayları yol yapacağız, park yağacağız, çöp toplayacağız, su getireceğiz gibi aslında belediyelerin asli görevleri olan işleri proje olarak sunuyorlar ama belediye başkanlarının en önemli görevlerinden birisi şehirde yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal projeler geliştirmektir. Bugüne dek belediye başkan aday adaylarının ağzından engelli bireylerle ilgili tek bir cümle ve proje dahi duymadık. Aday belirleme süreci tamamlandığında, adayların engelli bireylerle ilgili olarak en güzel projelerini görmek istiyoruz. Biz engelli ve engelli aileleri sandığa gittiğimizde bize en çok değer veren adaya oy vereceğiz. Bizi önemseyeni biz de önemseriz," dedi. - BALIKESİR
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