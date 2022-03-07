Engelli bireylerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topladı - Son Dakika
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Engelli bireylerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topladı

07.03.2022 11:37
Engelli bireylerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topladı

Engelsiz Yarınlar Derneği üyesi engelli bireylerin el emeği göz nuru ürünler yaptığı ürünler Bilecik protokolü tarafından büyük beğeni topladı.

Engelsiz Yarınlar Derneği üyesi engelli bireylerin el emeği göz nuru ürünler yaptığı ürünler Bilecik protokolü tarafından büyük beğeni topladı.

Engelsiz Yarınlar Derneği ve AK Parti Kadın Kolları işbirliğinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programdan el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topladı. Engelli bireylerin yaptığı ürünler düzenlenen programda satılırken, açılışa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ve davetliler katıldı.

"Engelli ve dezavantajlı vatandaşlarımız için üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, bu tür organizasyonlara belediye olarak her zaman destek olacaklarını belirterek, "Bilecik Belediyesi olarak engelli ve dezavantajlı vatandaşlarımıza destek olacak her türlü organizasyonda üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz. Gerek kendi bünyemizde olsun gerek başka kurumlarla iş birliği olsun her zaman dezavantajlı vatandaşlarımızın yanındayız. Bu konuyla ilgili bugün burada bu güzel organizasyonda olduğumuz için de ayrı bir mutluyuz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Çocuklarımız ellerini geliştirmiş oluyor"

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanı Aslıhan Volkan ise, dernek binalarında Engelsiz Atölye kurduklarını belirterek, "Atölyede üretilen ürünlerin birçoğu geri dönüştürülen ürünler. Geri dönüşümü biz birazcık istihdama katıyoruz. Atık şişelerden, gazetelerde hatta sabunlardan bile ürünler üretiyoruz. Çocuklarımız ellerini geliştirmiş oluyorlar. Yeteneklerini keşfediyorlar. Anneler evlatlarıyla birlikte üretim yapıyorlar" dedi. - BİLECİK

Engelli bireylerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topladı
Engelli bireylerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topladı
Engelli bireylerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topladı
Engelli bireylerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topladı

YORUMLAR
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Şeyh Edebali, AK Parti, Bilecik, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli bireylerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topladı - Son Dakika


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