Engelli Bireylerin Yol Sorunu Büyükşehir Belediyesi Tarafından Çözüldü - Son Dakika
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Yerel

Engelli Bireylerin Yol Sorunu Büyükşehir Belediyesi Tarafından Çözüldü

Hatay'da engelli bireylerin yaşadığı sokaktaki yol sorunu, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hızlı bir şekilde giderildi. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, dezavantajlı vatandaşların yaşam konforunu artırmak için çalışmalar yapıldı.

14.03.2025 14:02
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Engelli vatandaşların yaşadığı sokaktaki yol sorunu büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından çözüme kavuşturuldu

HATAY - Hatay'da yaşadıkları sokaktaki yoldan dolayı sorun yaşayan engelli bireylerin talebi büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından yerine getirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde dezavantajlı vatandaşların günlük yaşam içerisinde mağduriyet yaşamamaları adına çalışmalar yürütüyor. Toplumun tüm kesimlerinin huzurunu, güvenliğini, konforunu ve mutluluğunu ön planda tutarak hizmetlerini sürdüren HBB, sokaklarındaki yol sorunu nedeniyle sağlık hizmetlerinden faydalanmakta zorluk yaşayan 4 engelli bireyin yaşadığı sorunu hızla çözüme kavuşturdu. Samandağ İlçesi Mızraklı Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, aynı sokakta ikamet eden 2 engelli ve 2 yatalak 4 bireyin ikametlerine giden yol nedeniyle ulaşım sorunları yaşadıklarını bildirerek yol da çalışma yapılması yönünde ALO 153 Hattı üzerinden oluşturduğu talep üzerine "Yerinde Çözüm" ekibi harekete geçti.

"Yerinde Çözüm" ekiplerinin mahallede gerçekleştirdiği tespit çalışmalarının ardından Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ivedi olarak yolda iyileştirme çalışmaları yaparak yolu engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirdi.

Taleplerine cevap verilerek mağduriyetleri giderilen vatandaşlar yolun kötü olması nedeniyle sağlık hizmetlerini almakta ve günlük yaşamlarında sıkıntılar yaşadıklarını belirterek taleplerine anında cevap veren Başkan Mehmet Öntürk ve Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Bireylerin Yol Sorunu Büyükşehir Belediyesi Tarafından Çözüldü - Son Dakika

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